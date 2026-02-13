Le partite di oggi: il programma di venerdì 13 febbraio
TUTTO mercato WEB
Inizia oggi il 25° turno di Serie A, che alle ore 20.45 in quel di Pisa vedrà i rossoneri di Allegri cercheranno risultato in una trasferta delicatissima. Di seguito il programma calcistico di venerdì 13 febbraio, tra Italia ed estero:
Ligue 1
19:00 Rennes - PSG
21:05 Monaco - Nantes
Bundesliga
20:30 Dortmund - Magonza
Serie A
20:45 Pisa - Milan
Eredivisie
20:00 FC Volendam - PSV
Liga Portugal
19:30 Santa Clara - Benfica
21:45 Tondela - Alverca
LaLiga
21:00 Elche - Osasuna
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile