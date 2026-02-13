Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Pisa-Milan
Torna la Serie A, questa sera l'anticipo della 25ª giornata. Alle 20.45 il fischio d'inizio di Pisa-Milan, la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 13 febbraio.
18.30 Santa Clara-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
19.00 Rennes-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT
20.45 Pisa-Milan (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Hull-Chelsea (FA Cup) - DAZN
20.45 Wrexham-Ipswich (FA Cup) - DAZN
21.00 Elche-Osasuna (Liga) - DAZN
21.05 Monaco-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
