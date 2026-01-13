Juventus-Cremonese 5-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (26' st Koopmeiners), Kelly, Cambiaso (17' st Cabal); Locatelli (26' st Adzic), Thuram; McKennie, Miretti (38' st Openda), Yildiz 7 (17' st Zhegrova); David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Kostic, Joao Mario, Rouhi, Felipe. All.: Spalletti
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi (38' st Folino), Bondo (25' st Vandeputte), Johnsen (1' st Floriani), Pezzella; Vardy (13' st Vazquez), Bonazzoli (13' st Sanabria). A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Moumbagna, Collocolo, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze. All.: Nicola
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 3' st aut. Terracciano, 19' st McKennie
Ammoniti: Pezzella (C)
