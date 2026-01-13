Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus-Cremonese 5-0: il tabellino della gara

Juventus-Cremonese 5-0: il tabellino della garaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 05:23Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (26' st Koopmeiners), Kelly, Cambiaso (17' st Cabal); Locatelli (26' st Adzic), Thuram; McKennie, Miretti (38' st Openda), Yildiz 7 (17' st Zhegrova); David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Kostic, Joao Mario, Rouhi, Felipe. All.: Spalletti

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi (38' st Folino), Bondo (25' st Vandeputte), Johnsen (1' st Floriani), Pezzella; Vardy (13' st Vazquez), Bonazzoli (13' st Sanabria). A disp.: Silvestri, Nava, Barbieri, Valoti, Moumbagna, Collocolo, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze. All.: Nicola

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 3' st aut. Terracciano, 19' st McKennie

Ammoniti: Pezzella (C)

ASCOLTA TMW RADIO
Articoli correlati
Oggi in TV, dove vedere il penultimo ottavo di finale di Coppa Italia: Roma-Torino... Oggi in TV, dove vedere il penultimo ottavo di finale di Coppa Italia: Roma-Torino
Mario Yepes, il direttore sportivo della Colombia. In Italia con Chievo, Milan e... Mario Yepes, il direttore sportivo della Colombia. In Italia con Chievo, Milan e Atalanta
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 gennaio
Altre notizie Altre Notizie
Oggi in TV, dove vedere il penultimo ottavo di finale di Coppa Italia: Roma-Torino... Oggi in TV, dove vedere il penultimo ottavo di finale di Coppa Italia: Roma-Torino
Le partite di oggi: il programma di martedì 13 gennaio Le partite di oggi: il programma di martedì 13 gennaio
13 mesi di inibizione per Zappi: la presa di posizione da parte dell'AIA 13 mesi di inibizione per Zappi: la presa di posizione da parte dell'AIA
Genoa-Cagliari 3-0: il tabellino della gara Genoa-Cagliari 3-0: il tabellino della gara
Zappi: "Condanna mina l'autonomia dell'Aia, la difenderò fino alla fine" Zappi: "Condanna mina l'autonomia dell'Aia, la difenderò fino alla fine"
De Giovanni: "Inter-Napoli spettacolo europeo anche grazie all'arbitraggio di Doveri"... TMW RadioDe Giovanni: "Inter-Napoli spettacolo europeo anche grazie all'arbitraggio di Doveri"
Leonardo Gatto protagonista in tv: l’ex centrocampista di Serie C ad Affari Tuoi Leonardo Gatto protagonista in tv: l’ex centrocampista di Serie C ad Affari Tuoi
Arbitri, la procura della FIGC chiede 13 mesi di inibizione per Zappi Arbitri, la procura della FIGC chiede 13 mesi di inibizione per Zappi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
1 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 gennaio
3 Caldara: "Il Milan era la soluzione migliore per me, che rimpianto non essermela giocata"
4 Il Parma torna su Adzic: il montenegrino però vorrebbe rimanere a Torino e giocarsi le sue carte
5 Un giovane talento per Gasp: la Roma chiude per Robinio Vaz. E Raspadori si allontana
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Terremoto al Real Madrid, già finita l'era Xabi Alonso. Si ripartirà da Arbeloa
Immagine top news n.1 Un giovane talento per Gasp: la Roma chiude per Robinio Vaz. E Raspadori si allontana
Immagine top news n.2 Juventus-Cremonese 5-0, le pagelle: McKennie incredibile jolly, David è rinato
Immagine top news n.3 Dalla Francia: accordo totale tra Roma e OM per Robinio Vaz, operazione da 25 milioni
Immagine top news n.4 Lotta al titolo, c'è anche la Juventus. Bianconeri travolgenti, è 5-0 alla Cremonese
Immagine top news n.5 Il rapporto con lo spogliatoio, i pesanti ko, il mercato: tutti i motivi della rottura Real-Alonso
Immagine top news n.6 AIA verso il commissariamento, ma Zappi non decade subito: cosa succede ora
Immagine top news n.7 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 De Giovanni: "Inter-Napoli spettacolo europeo anche grazie all'arbitraggio di Doveri"
Immagine news Serie A n.2 Repice: "Scudetto, lotta Inter-Napoli. Arbitri, il regolamento è sbagliato"
Immagine news Serie C n.3 Colavitto: “Il Girone C è avvincente, Casertana realtà solida. La tecnologia può solo migliorare”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 gennaio
Immagine news Serie A n.2 Il Parma torna su Adzic: il montenegrino però vorrebbe rimanere a Torino e giocarsi le sue carte
Immagine news Serie A n.3 La Fiorentina tenta il colpo Dier in difesa: il centrale del Monaco piace pure al Milan
Immagine news Serie A n.4 Cremonese, 2 punti e 2 gol nelle ultime 6 partite. Nicola: "Vediamo dove saremo a marzo"
Immagine news Serie A n.5 Caldara: "Il Milan era la soluzione migliore per me, che rimpianto non essermela giocata"
Immagine news Serie A n.6 Goretzka nel mirino del Milan: il centrocampista è in scadenza col Bayern Monaco
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Buffon sulla crisi della Samp: “Fa male vederla in basso, ma la dirigenza ha le carte in regola”
Immagine news Serie B n.2 Luka Bogdan può tornare in Italia: quattro club di Serie B seguono il croato
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 19ª giornata: Alvini al comando
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 19ª giornata: Ghedjemis continua a volare
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 19ª giornata: Yeboah e Busio in vetta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori difensori dopo la 19ª giornata: Svoboda supera Tiritiello in vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Vis Pesaro 'vola' in Etiopia: un pallone, una maglietta, un paio di scarpe… e tanti sorrisi
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Zonta: "L'anno giusto per il ritorno in B? Speriamo, ce lo meritiamo"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Carfora: "Dura per tutti fare risultato a Caserta. Grande prestazione"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Buscè: "Pari su campo difficilissimo, chiedo scusa per il parapiglia"
Immagine news Serie C n.5 Reggiana, Marras verso l'Union Brescia. Il suo sostituto sarà Bouah dalla Carrarese
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: "Creare senza segnare è un rammarico, pari contro ottima squadra"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Torino, i granata sognano il bis dopo il successo agli ottavi nel 2017
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
Immagine news Calcio femminile n.3 Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, Musumeci torna dal Catania per restare: "Pronta per il salto di qualità"
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)