L'Italia batte la Francia 8-0 nella Kings World Cup Nations 2026. In azione Rami e Lo Faso

Dimitri Conti
Oggi alle 14:54Altre Notizie
Dimitri Conti
fonte ANSA
Le prossime sfide degli azzurri contro le esordienti Polonia e Algeria

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Si è conclusa ieri la prima giornata della fase a gironi della Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazioni della Kings League. Nella partita di apertura della competizione alla Trident Arena di San Paolo, Italia-Francia, gli Azzurri hanno travolto gli avversari transalpini con un punteggio perfetto di 8-0. Dopo appena due minuti, Vittorio Gilli tenta il gol, ma vede annullarsi la prima rete del mondiale per un fuorigioco rilevato dal VAR, ma l'Italia non perde la concentrazione. La svolta arriva con l'attivazione della Secret Card che nomina Matteo Perrotti Star Player, che gli permette di far valere doppio la prima rete segnata: al 10' minuto l'attaccante firma un gol doppio spettacolare, dando il via a una pioggia di reti che sbaraglia la difesa dei Bleus.

La superiorità italiana viene consolidata dai gol di Alessandro Colombo e Simone Lo Faso e dal rigore presidenziale di Blur, top streamer italiano su twitch e capitano della nazionale. A mantenere il punteggio perfetto ci pensa Vittorio Gilli dalla porta, capace di parare anche il rigore presidenziale calciato dall'ex-Milan Adil Rami, capitano della nazionale Francese. I ragazzi azzurri dominano il campo fino alla fine, quando Matteo Perrotti chiude la partita con un poker di reti che fissa il risultato sul definitivo 8 a 0 e lo lancia in cima alla classifica marcatori della competizione, superando anche Kelvin Oliveira, leggendario giocatore brasiliano di fut7 e top scorer della Kings World Cup Nations 2025, disputata l'anno scorso a Milano.

Con questo successo, l'Italia comanda il girone. La gestione dei momenti chiave e la padronanza delle regole speciali spazzano via i brutti ricordi del Mondiale dello scorso anno, in cui gli azzurri sono stati eliminati dopo due sconfitte di fila (contro Giappone e Spagna), ponendo ora gli azzurri in una posizione di vantaggio per le prossime sfide contro le esordienti Polonia (il 5 gennaio alle 22:00 italiane) e Algeria (il 10 gennaio alle 19:00), delineando un percorso che punta dritto verso le fasi finali del torneo in Brasile, che si concluderà il 17 gennaio con la grande finale all'Allianz Parque di San Paolo. (ANSA).

