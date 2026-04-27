Lazio-Udinese 3-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Pellegrini (39' st Nuno Tavares); Basic, Patric, Taylor (1' st Pedro); Cancellieri (21' st Isaksen), Dia (1' st Dele-Bashiru), Noslin (31' st Maldini). A disposizione: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Marusic. All.: Sarri
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (36' st Oier Zarraga), Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (25' st Buksa), Piotrowski (20' st Miller), Atta, Kamara (36' st Arizala); Zaniolo, Gueye (36' st Bayo). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Mlacic, Camara, Vinciati. All.: Runjaic
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 18' Ehizibue (U), 6' st Pellegrini (L), 34' st Pedro (L), 41', 47' st Atta (U), 50' st Maldini (L)
Ammoniti: Cancellieri (L), Pellegrini (L), Oier Zarraga (U), Patric (L)
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