Le partite di oggi: il programma di sabato 28 febbraio

Sabato ricchissimo di calcio in Italia e in Europa, con big match e sfide decisive per la corsa al titolo e alla salvezza. Dalla Premier League alla Bundesliga, passando per Ligue 1, LaLiga e Serie A, il programma offre incroci di alto profilo. In Italia occhi puntati anche su Serie B e Serie C, con un calendario fitto dalla mattina alla sera. Di seguito il programma calcistico del 28 febbraio:

SERIE A (Italia)

15:00 Como-Lecce

18:00 Verona-Napoli

20:45 Inter-Genoa

PREMIER LEAGUE (Inghilterra)

13:30 Bournemouth-Sunderland

16:00 Burnley-Brentford

16:00 Liverpool-West Ham

16:00 Newcastle-Everton

18:30 Leeds-Manchester City

BUNDESLIGA (Germania)

15:30 Brema-Heidenheim

15:30 Hoffenheim-St. Pauli

15:30 Leverkusen-Magonza

15:30 Monchengladbach-Union Berlino

18:30 Dortmund-Bayern

LIGUE 1 (Francia)

17:00 Rennes-Tolosa

19:00 Monaco-Angers

21:05 Le Havre-PSG

LALIGA (Spagna)

14:00 Vallecano-Athletic Bilbao

16:15 Barcellona-Villarreal

18:30 Maiorca-Real Sociedad

21:00 Oviedo-Atletico Madrid

EREDIVISIE (Olanda)

16:30 Heerenveen-Sparta Rotterdam

18:45 Heracles-PSV

21:00 Nijmegen-Sittard

LIGA PORTUGAL (Portogallo)

16:30 AFS-Estrela

19:00 Nacional-Braga

21:30 Guimaraes-Alverca

SERIE B (Italia)

15:00 Empoli-Cesena

15:00 Modena-Padova

15:00 Südtirol-Venezia

17:15 Spezia-Reggiana

19:30 Avellino-Juve Stabia

SERIE C – Girone A

14:30 AlbinoLeffe-L.R. Vicenza

14:30 Brescia-Lecco

14:30 Dolomiti Bellunesi-Renate

17:30 Pro Patria-Virtus Verona

17:30 Trento-Lumezzane

20:30 Inter U23-Alcione Milano

SERIE C – Girone B

14:30 Forlì-Torres

17:30 Perugia-Pineto

20:30 Ascoli-Carpi

20:30 Sambenedettese-Livorno

SERIE C – Girone C

14:30 Cavese-Audace Cerignola

14:30 Trapani-Atalanta U23

17:30 Foggia-Casarano