Le partite di oggi: il programma di sabato 28 febbraio
Sabato ricchissimo di calcio in Italia e in Europa, con big match e sfide decisive per la corsa al titolo e alla salvezza. Dalla Premier League alla Bundesliga, passando per Ligue 1, LaLiga e Serie A, il programma offre incroci di alto profilo. In Italia occhi puntati anche su Serie B e Serie C, con un calendario fitto dalla mattina alla sera. Di seguito il programma calcistico del 28 febbraio:
SERIE A (Italia)
15:00 Como-Lecce
18:00 Verona-Napoli
20:45 Inter-Genoa
PREMIER LEAGUE (Inghilterra)
13:30 Bournemouth-Sunderland
16:00 Burnley-Brentford
16:00 Liverpool-West Ham
16:00 Newcastle-Everton
18:30 Leeds-Manchester City
BUNDESLIGA (Germania)
15:30 Brema-Heidenheim
15:30 Hoffenheim-St. Pauli
15:30 Leverkusen-Magonza
15:30 Monchengladbach-Union Berlino
18:30 Dortmund-Bayern
LIGUE 1 (Francia)
17:00 Rennes-Tolosa
19:00 Monaco-Angers
21:05 Le Havre-PSG
LALIGA (Spagna)
14:00 Vallecano-Athletic Bilbao
16:15 Barcellona-Villarreal
18:30 Maiorca-Real Sociedad
21:00 Oviedo-Atletico Madrid
EREDIVISIE (Olanda)
16:30 Heerenveen-Sparta Rotterdam
18:45 Heracles-PSV
21:00 Nijmegen-Sittard
LIGA PORTUGAL (Portogallo)
16:30 AFS-Estrela
19:00 Nacional-Braga
21:30 Guimaraes-Alverca
SERIE B (Italia)
15:00 Empoli-Cesena
15:00 Modena-Padova
15:00 Südtirol-Venezia
17:15 Spezia-Reggiana
19:30 Avellino-Juve Stabia
SERIE C – Girone A
14:30 AlbinoLeffe-L.R. Vicenza
14:30 Brescia-Lecco
14:30 Dolomiti Bellunesi-Renate
17:30 Pro Patria-Virtus Verona
17:30 Trento-Lumezzane
20:30 Inter U23-Alcione Milano
SERIE C – Girone B
14:30 Forlì-Torres
17:30 Perugia-Pineto
20:30 Ascoli-Carpi
20:30 Sambenedettese-Livorno
SERIE C – Girone C
14:30 Cavese-Audace Cerignola
14:30 Trapani-Atalanta U23
17:30 Foggia-Casarano
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.