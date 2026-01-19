Lutto per Stefano De Martino, il cordoglio del Napoli e di ADL per la scomparsa del papà
Lutto per Stefano De Martino, volto noto della TV italiana, che nelle scorse ore ha perso il papà Enrico, all'età di 61 anni. Al cordoglio per il conduttore, presentatore di “Affari Tuoi” su Rai1, si è unito anche il Napoli con un post su X, ricondiviso anche dall’account ufficiale di Aurelio De Laurentiis.
“Il Presidente Aurelio De Laurentiis - si legge nel post - e tutto il Calcio Napoli sono vicini all'amico Stefano De Martino in questo momento di dolore per la perdita del caro papà”.
