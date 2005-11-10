CONI, pubblicato il nuovo regolamento degli agenti sportivi: i dettagli

Il CONI, con un comunicato ufficiale, ha pubblicato il nuovo regolamento degli agenti sportivo, che proponiamo di seguito.

"In Italia quella di agente sportivo è una professione regolamentata.

Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, cui deve essere iscritto il soggetto che intende svolgere l’attività in Italia.

Il quadro normativo prende le mosse dalla previsione di cui al comma 373 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205 (Legge di bilancio 2018) e successivi DPCM attuativi.

In applicazione di tali norme, sono stati emanati il Regolamento agenti sportivi CONI (Deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18.11.21 e approvato il 10.02.22 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art.1 della L. n.138 del 1992) e il Regolamento disciplinare (pubblicato il 20 luglio 2021), cui sono seguiti circolari e comunicati:

Diritti di segreteria

Corsi di formazione ex art.15 del Regolamento agenti sportivi CONI

- Corso di formazione CONI (art.15 co.1)

Comunicato Estensione giudizio d'idoneità prova generale dell’Esame di abilitazione (Art. 16 co.3 Regolamento Agenti Sportivi)

Attestato titolo abilitativo nazionale

- Rilascio Attestato titolo abilitativo nazionale

Rilascio tesserino

Rinnovo iscrizione Registro nazionale - Art.6 Regolamento agenti sportivi CONI

Domiciliazione

- Circolare - chiarimenti istituto della domiciliazione_art. 23 Regolamento agenti sportivi CONI

- Comunicato – Rinnovo iscrizione Elenco domiciliati Registro nazionale

Tabella di equipollenza e Misure compensative

Tabella diritti amministrativi di accesso al procedimento d’appello alla Commissione agenti sportivi ex art.27

Circolare attuativa - specifiche operative di funzionamento istituto annotazione ex art.15 e art. 3 co.3

Bando Esame Agenti Sportivi

- Commissione esaminatrice

FAQ – Agenti Sportivi

Con il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2025, n. 218, il legislatore ha riformato la professione regolamentata dell'agente sportivo.

In attuazione di quanto disposto all’art. 17, comma 1, del richiamato decreto, il CONI ha adottato gli atti necessari per l’adeguamento alle disposizioni del medesimo regolamento, previa comunicazione all’Autorità politica delegata in materia di sport:

Regolamento agenti sportivi CONI (delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 239 del 15 settembre 2026) - Pubblicato il 04/11/2026

Regolamento disciplinare agenti sportivi CONI (delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 280 del 27 ottobre 2026) - Pubblicato il 04/11/2026

Regolamento per il riconoscimento delle qualifiche professionali e applicazione misure compensative (delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 281 del 27 ottobre 2026) - Pubblicato il 04/11/2026

Tabella delle qualifiche equipollenti e che esigono la misura compensativa della prova orale (delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 281 del 27 ottobre 2026) - Pubblicato il 04/11/2026

Disciplinare Tecnico concernente le misure di sicurezza e il trattamento dei dati personali del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi e dell’Appendice Tecnica recante misure tecniche e organizzative di sicurezza (art. 32 GDPR) - Pubblicato il 04/11/2026

Tabella dei diritti di segreteria, approvata con delibera presidenziale n. 88/44 - Pubblicato il 04/11/2026

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2025, n. 218, la gestione del Registro nazionale (di cui al portale al link https://agentisportivi.coni.it/ in uso per le iscrizioni sino all’annualità 2026) è eseguita con l'adozione del “Sistema unico centrale”, una piattaforma informatica centralizzata che gestisce in modo unificato le iscrizioni, i rinnovi, i depositi dei contratti e, tra l’altro, i rapporti tra il CONI, il CIP e le singole Federazioni".