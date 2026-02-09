A Coverciano i nuovi corsi per allenatore UEFA A e preparatore atletico. C'è anche Hernanes

Giornata di inaugurazioni e prime lezioni a Coverciano. Nelle aule del Centro Tecnico Federale - si apprende infatti dai canali ufficiali della FIGC - hanno preso infatti il via questa mattina i corsi per allenatore UEFA A e per preparatore atletico.

Nell’aula magna ‘Giovanni Ferrari’ si sono ritrovati gli aspiranti tecnici UEFA A per iniziare il loro nuovo percorso didattico. Questo corso rappresenta il secondo massimo step formativo per un allenatore e abilita a guidare tutte le formazioni giovanili (incluse le Primavera), tutte le prime squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C compresa. "Insieme avremo modo di passare tanto tempo insieme, perché la mia materia è quella che occupa il maggior numero di ore nel programma didattico. A tutti voi auguro un buon corso” ha sottolineato in apertura – rivolgendosi alla platea dei corsisti - il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta, che è anche docente di riferimento di Tecnica e Tattica calcistica.

Tra gli allievi che seguiranno le 192 ore di lezione – in programma fino al prossimo 22 aprile – sono presenti diversi nomi noti del calcio italiano, come l’ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, Hernanes; l’ex capitano del Parma, Alessandro Lucarelli, e gli ex calciatori – tra le altre - di Frosinone e Spal, Matteo Ciofani e Luca Mora. Nella classe figurano anche l’assistente allenatore della Nazionale Under 21, Mattia Baldini; il match analyst dell’Under 21, Diego Labricciosa, e l’assistente tecnico delle Nazionali femminili Under 23 e Under 16, Mauro Girini.