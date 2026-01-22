Mauro Icardi, attacco a Wanda Nara: "Bugiarda patologica, perché le credete ancora?"

La guerra tra Wanda Nara e Mauro Icardi vive un nuovo capitolo. Nei giorni scorsi, la showgirl argentina aveva dichiarato che, nonostante cause e liti anche social, i rapporti con l’ex marito sarebbero state in miglioramento, anche perché loro due “saranno sempre una famiglia”. Una frase che ha portato l’ex capitano dell’Inter a prendere posizione su Instagram, con un attacco molto duro - e anche molto lungo, ma ve lo riportiamo in versione integrale - nei confronti di quella che in passato è stata non solo sua moglie, ma anche la sua agente.

Il lungo sfogo di Icardi. "Voglio essere perfettamente chiaro. Le dichiarazioni di questa donna sono false. È sorprendente che la gente continui a credere a una bugiarda patologica, non per quello che dico, ma per quello che dimostrano le sue stesse azioni. Mi ha accusato falsamente di violenza di genere in ripetute occasioni. Mi ha escluso dalle mie case con false accuse. Ho chiesto in tribunale che gli fosse proibito di vedere o avere qualsiasi contatto con le mie figlie per sei mesi.Non ha rispettato alcun ordine del tribunale quando avrebbe dovuto consegnarmi le mie figlie. Ha trattenuto due bambine, di 9 e 10 anni, per undici ore per impedire loro di stare con il padre, a causa di un capriccio personale e di un'ossessione per il mio compagno. Ha insultato pubblicamente e privatamente tre minorenni, i figli della mia compagna.

Potrei elencare molte altre ragioni. E mi chiedo, visto che le piace far trapelare le chat, perché non abbia mai fatto trapelare quel presunto dialogo o quella relazione di cui parla. Invece di tante interviste e parole portate via dal vento – e a cui alcuni ingenui credono e che trasformano in interi programmi per ottenere briciole di ascolti – la realtà è nei fatti. Sia chiaro e tondo: questa persona nella mia vita è solo la madre delle mie figlie. Non sarà mai, mai parte della mia famiglia.

Chiarisco e difendo qualcosa che verrà denunciato anche come diffamazione e calunnia. Le bugie che questa persona ha diffuso sulla mia compagna su argomenti così delicati come la droga. La mia compagna non fa uso di droghe né è sottoposta ad alcun trattamento psichiatrico. In passato, come molte persone, ha attraversato momenti personali difficili nelle sue relazioni e ha cercato aiuto da professionisti della salute mentale, cosa che lei stessa ha pubblicamente discusso in un'intervista”.