Pozzuoli, tifoso aggredito con una mazza da baseball: è in pericolo di vita

Un tifoso del Portici di 34 anni è stato gravemente ferito dopo la sfida contro la Puteolana, in casa di quest’ultima, valida per il Girone A di Eccellenza. Secondo le prime ricostruzioni il tifoso, che si stava allontanando dallo stadio per tornare a casa, è stato colpito alla testa da una mazza da baseball, o una spranga, da un gruppo di tifosi locali venendo trasportato in codice rosso all’ospedale di Pozzuoli dove nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa e ora si trova in coma farmacologico. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. La prognosi è strettamente riservata.

Indagini in corso

Le indagini sull’accaduto sono in corso con la Polizia che è al lavoro visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare i responsabili con l’attenzione concentrata su una decina di persone che avrebbero preso parte alla rissa fra opposte tifoserie e che potrebbero aver avuto un ruolo anche sul ferimento del 34enne. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso la più ferma condanna degli episodi manifestando: “sentimenti di profonda vicinanza e solidarietà al giovane coinvolto e alla sua famiglia, ai quali rivolge un pensiero di sostegno in questo momento di apprensione. - si legge su Sportmediaset - Ogni forma di violenza sia del tutto incompatibile con i valori dello sport e con i principi di legalità e civile convivenza. La passione sportiva deve rappresentare un'occasione di aggregazione, rispetto reciproco e condivisione, nel pieno riconoscimento delle regole e della dignità della persona. Condotte violente e comportamenti che compromettono l'ordine e la sicurezza pubblica non possono trovare alcuna giustificazione né essere ricondotti ai valori autentici dello sport, che costituisce, al contrario, uno strumento di coesione sociale e di crescita della comunità".

Le parole dei due sindaci

I sindaci di Pozzuoli Luigi Manzoni e di Portici Claudio Teodonno si sono recati in visita al tifoso presso l’Opedale rilasciando una breve dichiarazione: “Mario sta lottando tra la vita e la morte. Nella giornata di ieri è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza, ma la prognosi è ancora riservata".

Il comunicato di condanna della Puteolana

La Puteolana 1902 esprime la più ferma e assoluta condanna per i gravissimi episodi di violenza verificatisi nella giornata odierna al termine della gara contro il Portici 1906. Quanto accaduto rappresenta una pagina dolorosa e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport, con la passione autentica per il calcio e con il rispetto che deve sempre accompagnare il confronto tra comunità, squadre e tifoserie. Di fronte a fatti di tale gravità, non possono esserci giustificazioni, attenuanti o zone d’ombra. La violenza non è tifo, non è appartenenza, non è rivalità sportiva. È una negazione dei principi fondamentali sui quali lo sport deve fondarsi. - si legge in una nota della società di casa - La società granata esprime la propria più sincera vicinanza ai tifosi rimasti feriti e alle rispettive famiglie, con un pensiero particolare per il sostenitore del Portici coinvolto nell’episodio più grave. A loro va l’augurio più sentito di una pronta ripresa, nella speranza che le prossime ore possano portare notizie rassicuranti sulle condizioni di salute.

La Puteolana 1902 manifesta, inoltre, piena fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine, auspicando che gli accertamenti in corso possano fare piena luce sulla dinamica dei fatti e consentire l’individuazione di tutti gli eventuali responsabili, affinché ciascuno risponda delle proprie azioni nelle sedi competenti.

È fondamentale che venga tutelata la sicurezza delle persone e che episodi simili non abbiano più a ripetersi. Nessuna partita, nessun risultato e nessuna rivalità possono valere una vita umana o mettere a rischio l’incolumità di una persona.

Il calcio deve unire, non dividere. Deve essere passione, aggregazione, rispetto e condivisione, soprattutto per le nuove generazioni, che hanno il diritto di vivere gli stadi come luoghi di sport e partecipazione, senza paura. La Puteolana 1902 ribadisce con forza che la violenza è estranea ai valori che la società intende rappresentare e promuovere. La rivalità deve restare sul terreno di gioco, nel rispetto degli avversari e delle regole. Tutto ciò che supera questo confine non può essere tollerato né ricondotto alla cultura sportiva. Oggi, prima di ogni risultato e di ogni colore, viene il rispetto per la persona. Ed è da questo principio che il calcio deve ripartire!