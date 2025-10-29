Paolino a RBN: "La Juventus è un treno di lusso che Spalletti non può lasciarsi scappare"

"Da come ha risposto nell'intervista trasmessa da Sky, ho la sensazione che Spalletti voglia tornare e questo è un treno, un vagone lusso, che gli permetterebbe di tentare il rilancio, per cui credo che se avrà la possibilità di salirci non se la farà sfuggire". Nel corso di "Cose di Calcio", il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino ha parlato del futuro sulla panchina della Juventus, che ha deciso di affidarsi a Luciano Spalletti dopo l'esonero di Igor Tudor.

A Spalletti la Juventus ha proposto un contratto fino a giugno, con rinnovo in caso di raggiungimento di un posto nella prossima Champions: "Inizialmente l'ex ct non era d'accordo con la proposta per soli otto mesi, ma adesso sembra che abbia idea. Personalmente lo ritengo la soluzione ideale per l'esperienza che ha e che potrebbe permettergli di gestire al meglio questa squadra senza fare troppi esperimenti".