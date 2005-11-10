Napoli, Allegri: "Bene nei primi 70' poi ci sono mancati i cambi. In panchina avevo solo attaccanti"

Al termine del ko per 3-1 incassato al Do Dragao dal Porto, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa: "Abbiamo sbagliato due palle inattive ma fino al 70' abbiamo fatto una buona prima partita e non credevo che avremmo giocato così bene il primo tempo. In quelle situazione li saliamo dritti per dritti e prendiamo queste infilate. In Champions i ritmi sono alti e al 70' è cambiata la partita. Ma erano già 4-5 minuti che ci infilavano a centrocampo"

Sene la fiducia del gruppo?

"Abbiamo la gara di domenica con la Lazio serve ricaricare le energie perché siamo sempre gli stessi. Le partite le perdi sui dettagli, nelle piccole cose. La squadra ha corso, ha giocato bene finché ha potuto, poi quando è entrata la fatica è arrivato il 2-1. Domenica è come se fosse una finale prima della sosta e poi recupereremo anche i giocatori. L'unica cosa da fare è continuare a lavorare, fare quel metro in più e mettere quell'attenzione in più. Per me quella di stasera è stata una gara migliore di domenica scorsa".

Come ha scelto questo approccio?

"Stasera ho deciso di fare questa partita perché era l'unico modo per difendere meglio. Nel primo tempo ci siamo riusciti nonostante le assenze. Poi loro hanno messo 5 cambi, io in panchina avevo solo attaccanti. Purtroppo abbiamo preso gol su un rinvio nostro quando la partita era tranquilla".

Non c'è nessuno in campo che aiuta i compagni, il secondo gol è ingenuo?

"Riguardando il gol c'è il portiere che rinvia, la palla rimbalza e quello dietro ad Anguissa sale dritto per dritto. C'è stata disattenzione sulla palla contesa magari dovuta ad un po' di stanchezza. Domenica a Torino è successo uguale e quando giochi a certi livelli questi errori ti fanno perdere le partite".

Come mai la squadra cala nella ripresa?

"Siccome conosco i limiti della squadra, a Genova sono stato accusato di aver fatto un brutto primo tempo ma l'ho fatto per gestire le forze. Oggi abbiamo fatto un bel primo tempo ma poi siamo calati. Siamo numericamente corti, in più si gioca ormai sempre 5-6 minuti in più di gioco effettivo. Al 70' la partita cambia e avere 8-9 giocatori in panchina mi aiuterebbe".