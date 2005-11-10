Lens-Como 1-9: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lens (3-4-2-1): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Haidara (26' st Bulatovic), Skoras (1' st Abdulhamid); Thauvin (26' st Kadile), Hazard; Ivanovic (1' st Mesloub). A disposizione: Gurtner, Gorgelin, Celik, Sotoca, Titraoui, Todibo, Gradit, Sagnan. All.: Cahuzac
Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Kempf (27' st Smolcic), Alex Valle; Milla (13' st Ricci), Perrone; Da Cunha (13' st Baturina), Nico Paz (13' st Liberali), Caqueret; Douvikas (16' st Papaccioli). A disposizione: Ginelli, Sanchez, Dossena, Kaiki, Grilli. All.: Fabregas
Arbitro: Saggi (Nor)
Marcatori: 7', 31' Douvikas (C), 40' Nico Paz (C), 1' st Da Cunha (C), 8' st Kempf (C), 11' st Douvikas (C), 17' st Liberali (C), 20' st Aguilar (L), 25' st Baturina (C), 46' st Papaccioli (C)
Ammoniti: Baidoo (L), Cuisance (L)