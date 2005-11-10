Hojlund: "Buona partita? No, adesso tutti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità"
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Antonino Sergi
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ieri alle 23:48Serie A
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04.11.2026 23:48Serie A
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Intervistato da Prime, l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato così dopo la sconfitta contro il Porto: "Dobbiamo migliorare, siamo veramente in un momento scuro della nostra stagione. Tutti quanti dobbiamo lavorare per migliorare. Non sono d'accordo che abbiamo giocato una buona partita, non abbiamo giocato bene. Dobbiamo smettere di perdere le partite, adesso sono davvero tante".
Sei scoraggiato?
"Tutti dobbiamo guardarci allo specchio, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità dai giocatori, allenatore e società".
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