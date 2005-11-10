McTominay attacca: "Inaccettabile. Ognuno di noi deve tornare a casa a riflettere"

Scott McTominay non ha retto. E dopo il ko per 4-1 del Napoli contro il Porto si è mostrato arrabbiatissimo davanti alle telecamere di Sky Sport.

"Dobbiamo giocare meglio in entrambe le aree, non possiamo continuare così. Abbiamo perso 4-1, è chiaro sia arrabbiato. Abbiamo tanti infortuni, ma non può essere una scusa anche se gli stessi giocatori scendono sempre in campo. Gli infortuni fanno parte del calcio ma ne abbiamo davvero troppi, non posso spiegare quanto io sia arrabbiato... Ognuno deve tornare a casa e pensare a cosa può fare per migliorare domani".