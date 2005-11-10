Como, Douvikas: "Serata magnifica, contento per i gol. Abbiamo tanta fame"

Le parole dell'attaccante del Como Tasos Douvikas ai microfoni di SkySport al termine della sfida di Champions League contro il Lens:

"Una serata magnifica per noi, siamo contenti per la vittoria e per i miei tre gol. Sono contento, ma la cosa più importante sono i tre punti, vogliamo continuare così anche nella prossima partita. Un onore essere lì, sono contento che i miei compagni mi aiutino tanto, è una gran bella notizia. È il mio primo anno in Champions, ma penso che tutta la squadra ha giocato bene in tutte le partite. Creiamo sempre occasioni e conquistiamo il campo, non so come sia possibile al primo anno, ma ci stiamo riuscendo. Penso che la mentalità sia della squadra, cerchiamo di avere il possesso andando in avanti e attaccando velocemente. Oggi abbiamo creato tante opportunità ed è lo stile che vogliamo adottare. Abbiamo tanta fame e quando vinci ne vuoi sempre di più. Ora siamo a sei vittorie consecutive e abbiamo fame di giocare altre partite. La prossima contro l'Inter? Ci godiamo la serata e poi ci penseremo".Sera