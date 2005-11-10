Lens, Cahuzac dopo il 9-1: "Un sentimento di umiliazione". Aguilar: "Tutti sotto shock"

Il Lens non cerca alibi dopo la pesantissima sconfitta contro il Como. Yannick Cahuzac, allenatore dei Sang-et-Or, ha parlato di una squadra dominata in ogni aspetto e promette una reazione, escludendo categoricamente l'ipotesi di arrendersi. "La sola parola che mi viene in mente è umiliazione. Siamo stati dominati in tutti i settori. A caldo è difficile da spiegare. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, confrontarci e capire cosa funziona e cosa no, per prepararci a domenica", ha detto a Canal+.

Cahuzac riconosce che il problema è andato ben oltre le indicazioni tattiche: "Non è stato rispettato soltanto il piano di gioco. Un risultato del genere va al di là di qualsiasi piano. Dobbiamo lavorare per poterci guardare allo specchio". Il tecnico si dice comunque convinto di poter risollevare la squadra: "Pensare che possa mollare significa conoscermi davvero poco. Rialzeremo la testa e andremo avanti".

Parole altrettanto amare quelle di Aguilar, autore dell'unica rete del Lens nella disfatta. "Avevamo un piano di gioco, ma non lo abbiamo rispettato. Ci hanno attraversato da parte a parte. Tutti i giocatori sono sotto shock, tristi e abbattuti. Nove gol in casa... Ce ne assumiamo la responsabilità. Torneremo subito al lavoro e daremo tutto".