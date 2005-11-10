Allegri, così proprio non va. Il suo Napoli ha perso il 50% delle partite

Allegri, così proprio non va. Il suo Napoli ha perso il 50% delle partiteTMW
Dimitri Conti
Altro giro, altra sconfitta per il Napoli. Sul campo del Porto di Farioli gli azzurri di Massimiliano Allegri resistono poco più di un tempo, crollando poi nella ripresa fino al 4-1 finale in favore della squadra biancoblu del Portogallo. Un giro a vuoto che non è di certo un episodio isolato e anzi si inserisce in un inizio di stagione, e di avventura all'ombra del Vesuvio, terribilmente complicata.
Una partita su due è persa
Ci sono i numeri, e non le sensazioni, a parlare davvero chiaro. Il Napoli di Allegri ha fino a qui disputato 14 partite ufficiale e ne ha perso il 50% esatto, ben sette. Uno score non all'altezza di una squadra che negli ultimi due campionati di Serie A ha terminato al 1° e poi al 2° posto, e che cominciava quest'annata con ambizioni di un tenore inevitabilmente differente rispetto a quanto sta andando in scena.
Tutte le partite del Napoli quest'anno
Genoa-Napoli 0-2 (Serie A)
Napoli-Como 1-2 (Serie A)
Inter-Napoli 3-2 (Serie A)
Napoli-Arsenal 0-1 (Champions League)
Napoli-Bologna 1-0 (Serie A)
Fiorentina-Napoli 1-1 (Serie A)
Napoli-Frosinone 3-0 (Serie A)
Villarreal-Napoli 3-1 (Champions League)
Venezia-Napoli 1-0 (Serie A)
Napoli-Bodo/Glimt 4-3 (Champions League)
Napoli-Roma 3-3 (Serie A)
Monza-Napoli 1-4 (Serie A)
Juventus-Napoli 2-0 (Serie A)
Porto-Napoli 4-1 (Champions League)