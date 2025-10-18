Marocchino e le partite contro il Como: "Mi marcava sempre Vierchowood e aveva qualche difficoltà..."

A due giorni dalla sfida con il Como, Domenico Marocchino ha parlato delle sue esperienze contro i Lariani:

“Contro il Como ho un paio di ricordi, sia da avversario in B con la maglia della Cremonese, che in A con quella della Juventus – racconta a Radio Bianconera – Mi marcò in entrambi i casi Pietro Vierchowood, che rispetto tantissimo e ritengo un gran difensore, ma con me aveva spesso difficoltà, per cui degli scontri col Como ho un bel ricordo”.

Venendo al presente, un commento sulla partita di domenica all'ora di pranzo: “Sia Juventus che Como devono sedimentarsi come squadre per questo per entrambe non importerà la prestazione, ma servirà il risultato. Alla fine puoi anche vincere al 94' in contropiede, sono i punti a permettere di raggiungere i traguardi. Ricordo la Juventus di Capello, vinse due Scudetti ma vinceva sempre 1-0, non era spettacolare. Ovvio che un risultato positivo presuppone che la squadra abbia fatto un buon lavoro in fase difensiva, a meno che il portiere non sia stato costretto a salvare il risultato con 25 parate...”