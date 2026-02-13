Il derby d’Italia ha smarrito i gol italiani. Dalle panchine le sorprese al Meazza?

Domani, al fischio d’avvio del derby d’Italia numero 93 a Milano, saranno trascorsi esattamente 1.854 giorni. Da cosa? Semplice, dall’ultimo gol di un azzurrabile in Inter-Juve di campionato.

Stagione 2020-2021, 2-0 nerazzurro, l’ex Vidal al 12’ per sbloccare lo 0-0, Barella al 52’ per certificare la vittoria del Biscione.

Dopo la rete del centrocampista passato anche da Como e Cagliari, al Meazza hanno segnato Dumfries, Dybala, Dzeko, Kostic, Mkhitaryan, Vlahovic, Weah, Zielinski, Yildiz. Elencati in rigoroso ordine alfabetico.

Unica eccezione il centro di Gatti al 37’ della sfida 2023-2024… ma la sfera finì nella porta che il difensore doveva proteggere.

Stando alle probabili, il conteggio potrebbe essere azzerato da Bastoni, Barella, Dimarco fra i locali, Cambiaso e Locatelli per gli ospiti. A meno di soprese dai subentrati (Esposito, Miretti…). Perché quelli nerazzurro e bianconero oltre ad essere i due migliori attacchi del nostro campionato sono anche quelli che hanno visto la più larga partecipazione di giocatori alla loro costruzione, 16 bomber per club, e gli ex panchinari hanno partecipato rispettivamente con 7 (Beneamata) e 6 (Madama) gol al dato complessivo.

Per di più, quelle di Chivu, con 24, e Spalletti, con 19 centri, sono le squadre che più vanno a segno nell’ultima mezz’ora dei match affrontati dallo scorso agosto in Serie A.

Bilancio dei precedenti: 37 vittorie Inter, 30 pari, 25 successi Juve, 143-104 per i meneghini in fatto di marcature.

L’anno scorso fu pirotecnico 4-4. All’andata altre montagne russe, 4-3 piemontese.

Situazione in classifica.

Inter prima a 58 (19V – 1X – 4P con 57GF e 19GS), 28 dei quali al Meazza (9V – 1X – 2P con 33GF e 10GS). Juventus in zona Champions a 46 (13V – 7X – 4P con 41GF e 20GS), di cui 20 lontano dallo Stadium (6V – 2X – 4P con 16GF e 10GS).

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

92 incontri disputati

37 vittorie Inter

30 pareggi

25 vittorie Juventus

143 gol fatti Inter

104 gol fatti Juventus

PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Juventus 2-0, 33° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Juventus 4-4, 9° giornata 2024/2025