Obiettivo ottavi. Il Corriere di Bologna in apertura: "Solo una vittoria per sperare"

"Bologna, solo una vittoria per sperare negli ottavi". Titola così in prima pagina il Corriere di Bologna, che si concentra sull'Europa League e sull'impegno che attende i rossoblu. Gli emiliani infatti questa sera concluderanno il proprio percorso nella prima fase, facendo visita al Maccabi Tel Aviv. Una sfida che potrebbe valere anche la qualificazione agli ottavi per gli uomini di Vincenzo Italiano, chiamati assolutamente a vincere per evitare gli spareggi già conquistati.

Il Bologna infatti è salito a quota 12 dopo il 2-2 maturato al Dall'Ara contro il Celtic. Un pareggio fondamentale per staccare il pass per i play-off e rimanere a contatto con l'ottavo posto. I rossoblu infatti sono a due lunghezze di distanza dalla zona ottavi, al momento presidiata dal Real Betis con 14 punti. Gli emiliani quindi dovranno non solo battere il Maccabi ma anche guardare agli altri risultati, che risulteranno fondamentali ai fini della classifica definitiva.

In ogni caso, i tre punti assicurerebbero al Bologna anche la possibilità di essere testa di serie al sorteggio. Italiano sembra pronto a lanciare il 4-2-3-1 contro il Maccabi. In porta Skorupski, centrali Heggem e Vitik con Holm e Miranda esterni. A centrocampo Pobega e Moro mentre sulla trequarti dovrebbe agire Ferguson, con Rowe e Cambiaghi sulle corsie. Solo panchina per Orsolini mentre l'unica punta dovrebbe essere Dallinga.