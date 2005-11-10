Signori nuovo capo delegazione dellU20: "Tornare in azzurro è motivo d'orgoglio"

Come annunciato nelle scorse ore dalla FIGC, l'ex attaccante Giuseppe Signori è ufficialmente il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 20, guidata dal selezionatore Carmine Nunziata. Come si legge nel comunicato, "la nomina arriva da parte di Giovanni Malagò, commissario della FIGC, in accordo con Claudio Ranieri, direttore tecnico federale e presidente del Club Italia, che ha evidenziato il valore sportivo e umano dell’ex bomber".

Le parole di Malagò e Signori

"La sua esperienza, le sue competenze e l’entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida saranno un valore importante per la crescita dei nostri giovani e per rafforzare il loro senso di appartenenza alla Nazionale", ha detto Giovanni Malagò, mentre lo stesso Signori ha dichiarato: "Tornare in azzurro è un’emozione speciale e un grande motivo d’orgoglio, metterò la mia esperienza a disposizione dei ragazzi dell’Under 20, accompagnandoli in questo percorso di maturazione e aiutandoli a fare l’ultimo passo verso il loro grande sogno per essere in grado di affrontare il salto sui palcoscenici di primario interesse. Ringrazio il presidente Malagò per avermi offerto questa possibilità, sono molto motivato e desideroso di poter offrire il mio contributo alla FIGC e alla maglia azzurra".