Udinese-Parma 0-1: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen (36' st Mlacic), Kabasele, Solet; Ehizibue (28' st Oier Zarraga), Piotrowski (20' st Gueye), Karlström, Kamara (20' st Arizala); Ekkelenkamp (28' st Buksa), Atta; Zaniolo. A disposizione: Sava, Padelli, Bayo, Camara, Miller. All.: Runjaic
Parma (3-5-1-1): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye (30' st Britschgi); Delprato, Bernabé (20' st Ordóñez), Nicolussi Caviglia (27' st Estevez), Keita, Valeri; Strefezza (20' st Ondrejka); Pellegrino (1' st Elphege). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Almqvist, Oristanio, Sørensen, F. Carboni. All.: Cuesta
Arbitro: Di Marco
Marcatore: 6' st Elphege (P)
Ammoniti: Zaniolo (U), Karlström (U)
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