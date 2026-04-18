Adidas lo scarica, il Basilea pure: cancellato il concerto di Kanye West allo stadio

Il Basilea prende una posizione netta. Il club svizzero, attualmente quarto nella massima serie elvetica (Super League), ha annullato un concerto di Kanye West precedentemente in programma, indicando che il rapper non è in linea con i "valori" della società. L'artista statunitense avrebbe dovuto esibirsi a giugno allo stadio St. Jakob-Park, casa dei 21 volte campioni di Svizzera, ma il club ha dichiarato che l'evento non si farà.

Contattato da The Athletic, un portavoce del Basilea ha commentato: "In linea di principio, il Basilea è molto interessato a un maggiore utilizzo dello St. Jakob-Park per concerti ed eventi in futuro e valutiamo con attenzione tali richieste. Anche in questo caso, il club ha ricevuto e preso in esame una proposta. Tuttavia, dopo un'analisi approfondita, abbiamo deciso di non procedere con il progetto, poiché non possiamo, in conformità con i nostri valori, fornire una piattaforma all'artista in questione in questo contesto".

L'impianto, con una capacità di 40mila, è la struttura calcistica più grande della Svizzera e ha ospitato diverse partite internazionali. Il Basilea "segue" il trend, perché brand come Adidas, Balenciaga, Def Jam, Vogue, JP Morgan e GAP hanno interrotto i rapporti con Kanye West negli ultimi anni. Nel mirino dell'opinione pubblica e non solo le controverse dichiarazioni legate a politica e attualità (amico di Donald Trump e di commentatori di estrema destra) negli ultimi mesi, il 48enne originario di Atlanta soffre anche di disordine bipolare.