Il Venezia batte l'Udinese e la lascia all'ultimo posto: 2-1 al Penzo, perla di Kike Perez

L'effetto del cambio di guida tecnica non scuote l'Udinese: la prima di Paolo Zanetti sulla nuova panchina coincide con un altro ko, che spedisce i friulani all'ultimo posto, superati proprio dal Venezia, che passa 2-1 al Penzo. Una gara combattuta e tesa, la decide una meraviglia di Kike Perez all'incrocio dei pali. Davide Nicola centra la seconda vittoria in 5 partite da quando è subentrato a Stroppa.

Le scelte

Nicola rilancia Yeboah al fianco di Adams, in mezzo resta in panchina Busio, spazio a Kike Perez e Basic con Sohm. Zanetti schiera dal primo minuto Solet in difesa e Davis in attacco, entrambi in dubbio alla vigilia.

Okoye e Stankovic attenti nel primo tempo

Chance casuale, ma colossale per Hainaut dopo 6 minuti: un rimpallo lo manda in porta, Okoye para. Juan Jesus è pericoloso di testa, poi Mazzocchi va vicino al palo dalla distanza e Adams viene murato da Davis. L'Udinese si vede dopo la mezz'ora: botta di Ekkelenkamp, gran riflesso di Stankovic. Sarebbe clamoroso il gol sbagliato da Davis da due metri, ma viene segnalato un fuorigioco dubbio. Nel finale, su una smanacciata di Okoye, Hainaut calcia malissimo al volo: aveva la porta spalancata.

Basic, autogol di Moreno e meraviglia Kike Perez

Si riparte senza cambi, ma Udinese accelera. Solet di testa non c'entra i pali, Stankovic in uscita si salva su Davis con la punta del piede e poi mura anche Ekkelenkamp pochi minuti dopo. Nel momento più difficile, Hainaut pesca Basic che fa 1-0 con il piatto sinistro. L'Udinese pareggia subito: cross di Vojvoda, Moreno fa autogol nel cercare di anticipare Davis. Ancora Ekkelenkamp pericoloso a giro, sfiora solo il palo. Kike Perez pesca l'incrocio: gran gol per il 2-1al 65'. Corner di Kike Perez, Moreno di testa va vicino a colpire, libera Vojvoda. L'assalto finale non porta frutti, il Venezia molla l'ultimo posto.

Venezia, Nicola: "Lavoro pazzesco dei miei"

Così l'allenatore del Venezia, Davide Nicola: "Se stiamo creando un fortino al Penzo? Magari! I tifosi lo meriterebbero per la mano che ci danno, sarebbe bello trasformare questo stadio in un fortino. Dipenderà dall'interpretazione che riusciremo a dare alle partite. Ma non basta essere efficaci in casa, serve equilibrio fra ciò che si ottiene in casa e ciò che si ottiene fuori. Ora facciamo un passo alla volta, i ragazzi hanno lavorato in maniera pazzesca. In questa sosta possiamo recuperare energie, mi rendo conto che lavorare con me può essere anche pesante e i prossimi tre giorni di stacco possono servire".

Zanetti: "Dobbiamo portare l'intensità ad un livello molto più alto"

Le parole di Paolo Zanetti in conferenza: "Non posso dire che la squadra abbia sbagliato atteggiamento, questo assolutamente no, nel ritmo in alcuni momenti siamo andati in difficoltà e non riuscivamo a star dentro al ritmo gara, arrivavamo in ritardo nelle pressioni, nei gol le corse indietro non sono state fatte ai 100 all'ora. Dobbiamo alzare l'intensità e portarla ad un livello molo più alto di questo. Abbiamo delle qualità, l'Udinese ha caratteristiche fisiche di un certo tipo, ma dovrebbe essere molto brillante, molto fisica e intensa. In questo momento devo essere onesto: non lo vedo, dobbiamo lavorare. Sia dal punto di vista fisico che psicologico, perché in alcuni momenti questa squadra ha paura. Fa anche errori tecnici concedendo ripartenze con passaggi banali difficili da accettare. Questo fa capire che la squadra sta soffrendo, è umano e capibile, siamo ultimi e peggio di così non si può fare e spero che questo faccia avere a tutti un bel bagno d'umiltà, sempre se ce ne fosse bisogno, non tanto per l'atteggiamento ma per capire che c'è da lavorare duro per fare molto di più. Davis oggi ha fatto una buona partita, ha avuto due-tre occasioni e se avesse segnato magari sarebbe cambiato qualcosa, poi abbiamo preso gol all'incrocio. Grande calma, abbiamo un ambiente che ci sostiene, ma dobbiamo fare di più".