13 minuti di follia che hanno compromesso la corsa al titolo del Manchester City

Tredici minuti di blackout: tanto è bastato per indirizzare in maniera forse decisiva il destino della Premier League 2025/26. Doku aveva indirizzato per il meglio la sfida contro l'Everton a favore del Manchester City, ma nella seconda parte del match è successo di tutto. Fra il 68' e l'81' la squadra di Guardiola ha subito tre gol su errori difensivi più o meno macroscopici.

Alla fine Haaland e ancora Doku hanno mantenuto in vita la lotta, ma la frittata rimane. Il Manchester City si ritrova ora a 5 punti di distanza dall'Arsenal, con una gara in più da dover recuperare rispetto ai rivali. Ancora una volta la Premier League ha fatto vedere di essere un campionato mai scontato, dove in ogni gara ci possono essere brutte sorprese per le squadre più blasonate.

Vediamo i calendari a confronto di Arsenal e Manchester City da qui al termine della stagione, in campionato. Ricordando che l'Arsenal oggi ha anche la semifinale di ritorno in Champions da giocarsi. Al contempo il City giocherà il 16 maggio la finale di Fa Cup contro il Chelsea.

Il calendario dell'Arsenal:

10/05 West Ham-Arsenal

18/05 Arsenal-Burnley

24/05 Crystal Palace-Arsenal

Il calendario del Manchester City

9/05 Manchester City-Brentford

13/05 Manchester City-Crystal Palace

19/05 Bournemouth-Manchester City

24/05 Manchester City-Aston Villa