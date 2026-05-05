"Allo sbando", Jamie Carragher affonda il Chelsea: "I giovani non vadano più lì"

L'ex colonna del Liverpool, Jamie Carragher, con la solita schiettezza che lo contraddistingue ha analizzato l'ennesima crisi che sta attraversando il Chelsea. Ribadendo un consiglio che aveva già dato in passato e che torna a far discutere in Inghilterra: Carragher ha confermato di pensare che i giocatori in giro per il mondo, in particolare i giovani, non dovrebbero più accettare di firmare per il Chelsea.

Il motivo? Lo spiega lui stesso a Sky Sports: "Si tratta di creare unità, e al momento non c'è nulla di coeso. Sembrano una squadra di calcio allo sbando. Qualche anno fa dissi che i giocatori dovevano smettere di firmare per il Chelsea. Lo penso ancora, ma non mi riferivo ai singoli giocatori né al fatto che avessi qualcosa contro il Chelsea", la sua premesse. "Il punto è che se si comprano e vendono continuamente giocatori, non si riuscirà mai a creare un legame di squadra. Bisogna affrontare le cose insieme", ha spiegato.

Poi ha approfondito: "Comprano due esterni ogni anno, quindi come si sentiranno quelli che hanno preso l'anno prima? Non puoi entrare in un club ed essere subito straordinario: devi costruire qualcosa e crescere come gruppo con l'allenatore e i giocatori. È un continuo viavai di giocatori. Se fossi un giovane giocatore, perché dovrei firmare per il Chelsea? Mi darebbero 12 mesi e se non fossi eccezionale, andrebbero a prendere qualcun altro. Come si crea un legame tra giocatori, tifosi e staff? Non esiste".