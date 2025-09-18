Ufficiale A 37 anni, Renato Augusto appende le scarpette al chiodo. Ha giocato al Leverkusen

A 37 anni, Renato Augusto ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Il centrocampista brasiliano ha annunciato la scelta in un'intervista a Globo Esporte:

"È davvero giunto il momento di dire addio. O addirittura di dare un arrivederci al calcio. È tempo di voltare pagina, di dedicare più attenzione ai figli, di tornare a essere un padre a tempo pieno, di tornare a essere un marito a tempo pieno. È tempo di appendere gli scarpini al chiodo".

Nato nel febbraio 1988, Renato Augusto è stato considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Messosi in mostra con la maglia del Flamengo, ha fatto il grande salto in Europa nel 2008 trasferendosi al Bayer Leverkusen. Quella con le "aspirine" resterà la sua unica esperienza nel Vecchio Continente, durata quattro anni e mezzo. Da lì il ritorno in patria, al Corinthians, poi il trasferimento in Cina nel 2016 dove per 5 anni ha vestito la maglia del Beijing Gouan. Nel 2021 il ritorno al Corinthians, infine nel 2024 il trasferimento al Fluminense, ultima tappa della sua carriera.