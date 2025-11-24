Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter Miami in finale di Conference, gol e 3 assist per Messi. Arriverà l'atteso titolo?

Inter Miami in finale di Conference, gol e 3 assist per Messi. Arriverà l'atteso titolo?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:12Calcio estero
Michele Pavese

Lionel Messi continua a scrivere la storia. L’attaccante argentino ha trascinato l’Inter Miami alla prima finale della Eastern Conference della sua giovane storia, firmando un gol e tre assist nel netto 4-0 inflitto a Cincinnati domenica sera. Messi ha aperto le marcature con un colpo di testa, un gesto tecnico poco comune per lui, al 19’. Da lì in avanti si è trasformato in un autentico regista offensivo, servendo palloni d’oro ai compagni.

L’ex fuoriclasse del Barcellona ha infatti offerto tre assist: uno per Mateo Silvetti al 57’ e due per Tadeo Allende al 62’ e al 74’, contribuendo a una vittoria tanto larga quanto inattesa contro un avversario che Miami non era riuscito a battere in stagione regolare. Fondata nel 2020, la franchigia della Florida si prepara ora alla finale di conference contro New York City, con in palio un posto nella finale MLS contro la vincente della Western Conference (già in finale Vancouver).

In una condizione fisica straripante, Messi ha inoltre stabilito un record nei play-off: è diventato il giocatore più decisivo nei playoff con dodici partecipazioni totali (sei gol e sei assist), superando il primato di Ante Razov, che nel 1999 si era fermato a dieci. Il capitano argentino ha anche raggiunto la straordinaria quota dei 1.300 contributi offensivi in carriera: 896 gol e 404 assist.

La serata ha offerto anche un’altra notizia di rilievo: la scelta coraggiosa di Javier Mascherano di lasciare Luis Suárez in panchina al rientro dalla squalifica. L’uruguaiano è entrato solo al 76’, a risultato acquisito. Mascherano ha spiegato con diplomazia una decisione difficile, elogiando il comportamento esemplare dell’amico ed ex compagno, definendolo un leader dentro e fuori dal campo.

Articoli correlati
Barça Flick: "Allenare Messi? Il suo contratto scade nel '28, il mio prima. Non dipende... Barça Flick: "Allenare Messi? Il suo contratto scade nel '28, il mio prima. Non dipende da me"
"Chiamerò Messi": promessa Font, candidato alla presidenza del Barcellona "Chiamerò Messi": promessa Font, candidato alla presidenza del Barcellona
"Resto qualche anno negli USA, poi torno": Messi fa sperare i tifosi del Barcellona... "Resto qualche anno negli USA, poi torno": Messi fa sperare i tifosi del Barcellona
Altre notizie Calcio estero
Getafe sconfitto di misura dall'Atletico, Bordalas recrimina: "Subito un gol che... Getafe sconfitto di misura dall'Atletico, Bordalas recrimina: "Subito un gol che fa rabbia"
Barça a -1, Xabi Alonso non fa drammi: "Il feeling con i giocatori cresce ma si deve... Barça a -1, Xabi Alonso non fa drammi: "Il feeling con i giocatori cresce ma si deve vincere"
Raspadori decisivo, Simeone: "Felice per lui, ha giocato meno di quello che meriterebbe"... Raspadori decisivo, Simeone: "Felice per lui, ha giocato meno di quello che meriterebbe"
Inter Miami in finale di Conference, gol e 3 assist per Messi. Arriverà l'atteso... Inter Miami in finale di Conference, gol e 3 assist per Messi. Arriverà l'atteso titolo?
Tottenham, Vicario ci mette la faccia: "4-1 nel derby? Chiedo scusa ai tifosi" Tottenham, Vicario ci mette la faccia: "4-1 nel derby? Chiedo scusa ai tifosi"
Lennart Karl come Messi? Kompany frena: "Niente paragoni con altri mancini" Lennart Karl come Messi? Kompany frena: "Niente paragoni con altri mancini"
L'AEK vince ancora prima della Fiorentina: quanti ex Serie A, giovedì la sfida in... L'AEK vince ancora prima della Fiorentina: quanti ex Serie A, giovedì la sfida in Conference
Arsenal, il segreto della tripletta nel derby per Eze: "L'avevo chiesta a Dio, questa... Arsenal, il segreto della tripletta nel derby per Eze: "L'avevo chiesta a Dio, questa è fede"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
4 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
5 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine top news n.1 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine top news n.2 L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
Immagine top news n.3 La Serie A ha una nuova capolista in solitaria dopo la domenica della 12^ giornata: è la Roma
Immagine top news n.4 Maignan e Pulisic mandano l'Inter all'Inferno. E Allegri a fine gara applaude ancora Filippi
Immagine top news n.5 L'Inter nel derby convince, ma non vince: Chivu difende Sommer e spiega il cambio di Lautaro
Immagine top news n.6 Inter-Milan, o la grande differenza tra avere Maignan e Sommer. L’hanno capita Allegri e Chivu
Immagine top news n.7 Inter-Milan 0-1, le pagelle: è il derby di Maignan, non quello di Calhanoglu. Allegri di corto muso
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Le differenze tra Allegri e Conte secondo Buffon: "Max lascia più libertà, Antonio codifica"
Immagine news Serie A n.2 Un Lecce spento al rientro dalla sosta. L'attacco è ancora un rebus
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini esulta: "Abbiamo vinto bene e con personalità. E' un bel segnale"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, dolce vigilia di Champions: Conte e il doppio switch, alla lavagna e nella testa
Immagine news Serie A n.6 Cremonese, Folino non fa drammi: "Arriviamo alla gara col Bologna con l'umore giusto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, allarme rientrato per Dorval: già ieri si è allenato regolarmente, tornerà titolare
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: sfida a distanza tra Coda e Gabrielloni
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Zaro dopo il Monza: "Usciamo dal campo a testa alta e con qualche rammarico"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Okwonkwo non incide. A gennaio potrebbe salutare il club abruzzese
Immagine news Serie B n.5 Modena, Santoro: "Punto positivo contro il SudTirol. Grazie Rivetti per aver creduto in me"
Immagine news Serie B n.6 Rodriguez dice addio al calcio e ricorda la Samp: "Fu un grande passo, ma non fui all'altezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, 180 minuti per capire il reale valore della rosa. Inglese ancora tra i flop
Immagine news Serie C n.2 Serie C, si chiude la 15ª giornata: scontro diretto Livorno-Torres. Vis Pesaro a Perugia
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Ferrari carica i suoi: "Sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Diana: "Il Vicenza ti fa faticare, è una grande squadra. Ma non siamo inferiori"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati della serata: Cittadella corsaro a Lecco. Pari fra Samb e Pineto
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Capomaggio: "Ottima prestazione, manca solo un po' di cattiveria sotto porta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.2 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.3 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…