Arsenal, il segreto della tripletta nel derby per Eze: "L'avevo chiesta a Dio, questa è fede"

Tripletta (anzi: hat-trick) al primo North London Derby per Eberechi Eze dopo il suo arrivo in estate all'Arsenal. L'ex Crystal Palace è il protagonista assoluto del 4-1 dei Gunners contro il Tottenham.

Al termine della gara l'attaccante della squadra di Arteta ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "Una giornata speciale. Sono felice di aver aiutato la squadra e vincere oggi è stato speciale. Sono grato per questa partita. Ho pregato per questo. È per questo che prego. Ho pregato per una tripletta, quindi sono grato a Dio".

Poi aggiunge: "Questa era la preghiera di oggi. Dio me l'ha concessa, questa è fede, amico. Tutta la mia famiglia è qui e questo rende questo giorno ancora più speciale per me. Il gol migliore? Sono tutti belli. Forse il secondo. Quello è stato il mio preferito. Sono tutti belli per me perché ho lavorato sulla crescita per arrivare in quella posizione. Come ci si sente? È speciale. Le parole non possono descrivere questa sensazione oggi".

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 22 novembre

Burnley - Chelsea 0-2

Bournemouth - West Ham 2-2

Brighton - Brentford 2-1

Fulham - Sunderland 1-0

Liverpool - Nottingham Forest 0-3

Wolverhampton - Crystal Palace 0-2

Newcastle - Manchester City 2-1

Domenica 23 novembre

Leeds - Aston Villa 1-2

Arsenal - Tottenham 4-1

Lunedì 24 novembre

Manchester United - Everton (21.00)

CLASSIFICA

1. Arsenal 29

2. Chelsea 23

3. Manchester City 22

4. Aston Villa 21

5. Crystal Palace 20

6. Sunderland 19

7. Bournemouth 19

8. Brighton 19

9. Tottenham 18

10. Manchester United 18*

11. Liverpool 18

12. Brentford 16

13. Everton 15*

14. Newcastle 15

15. Fulham 14

16. Nottingham Forest 12

17. West Ham 11

18. Leeds 11

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2

* una partita in meno