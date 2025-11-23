Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arsenal, il segreto della tripletta nel derby per Eze: "L'avevo chiesta a Dio, questa è fede"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 23:42Calcio estero
Daniele Najjar

Tripletta (anzi: hat-trick) al primo North London Derby per Eberechi Eze dopo il suo arrivo in estate all'Arsenal. L'ex Crystal Palace è il protagonista assoluto del 4-1 dei Gunners contro il Tottenham.

Al termine della gara l'attaccante della squadra di Arteta ha parlato ai microfoni di Sky Sports: "Una giornata speciale. Sono felice di aver aiutato la squadra e vincere oggi è stato speciale. Sono grato per questa partita. Ho pregato per questo. È per questo che prego. Ho pregato per una tripletta, quindi sono grato a Dio".

Poi aggiunge: "Questa era la preghiera di oggi. Dio me l'ha concessa, questa è fede, amico. Tutta la mia famiglia è qui e questo rende questo giorno ancora più speciale per me. Il gol migliore? Sono tutti belli. Forse il secondo. Quello è stato il mio preferito. Sono tutti belli per me perché ho lavorato sulla crescita per arrivare in quella posizione. Come ci si sente? È speciale. Le parole non possono descrivere questa sensazione oggi".

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City 2-1

Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa 1-2
Arsenal - Tottenham 4-1

Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton (21.00)

CLASSIFICA
1. Arsenal 29
2. Chelsea 23
3. Manchester City 22
4. Aston Villa 21
5. Crystal Palace 20
6. Sunderland 19
7. Bournemouth 19
8. Brighton 19
9. Tottenham 18
10. Manchester United 18*
11. Liverpool 18
12. Brentford 16
13. Everton 15*
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. West Ham 11
18. Leeds 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2

* una partita in meno

