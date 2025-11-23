Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Chi è Mike Sansoni, direttore dei dati del Man United che ha preferito Sesko a Gyokeres

Chi è Mike Sansoni, direttore dei dati del Man United che ha preferito Sesko a Gyokeres
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

Benjamin Sesko e non Viktor Gyokeres. È stata questa la scelta del Manchester United. In estate, sebbene svariati rumor dessero per deciso l'assalto dei Red Devils per volere di mister Ruben Amorim all'ormai ex Cannibale dello Sporting, alla fine la dirigenza inglese ha puntato sul profilo dello sloveno, ritenendo fosse più adatto alla squadra dopo un approccio basato sui dati.

Il Manchester United ha ingaggiato Sesko per 74 milioni di sterline, dopo una battaglia di mercato con il Newcastle, e tutto corrisponde a una precisa linea guida secondo The Times. Si tratta di un’area di crescita su cui il club sta puntando, e questo approccio è guidato dal nuovo acquisto estivo Mike Sansoni, che è entrato a far parte del club come direttore dei dati dopo aver trascorso 11 anni nel team di Formula 1 della Mercedes.

Sansoni collabora strettamente con il direttore sportivo Wilcox e sta guidando un’iniziativa al United che porterà la squadra a diventare un "club completamente guidato dai dati, il che porterà al successo dentro e fuori dal campo". Ha accesso a modelli di dati in grado di elencare le informazioni su decine di migliaia di giocatori, analisi a supporto della scelta di Benjamin Sesko come nuovo numero 9 dei Red Devils. Al momento però l'avventura del giocatore di 22 anni all'ombra di Old Trafford non sta procedendo spedita, con 2 soli gol in 12 partite tra Premier League e Carabao Cup. Anche se Amorim e il suo staff sono soddisfatti dei suoi movimenti senza palla, e il suo atteggiamento durante la settimana. Ossia di un giocatore determinato a lasciare il segno. Eppure deve ancora dimostrarlo sul campo, nel weekend.

