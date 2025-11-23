L'AEK vince ancora prima della Fiorentina: quanti ex Serie A, giovedì la sfida in Conference
Grazie a un gol dell'angolano Zini (pseudonimo di Ambrosini Antonio Cabaça Salvador) l'AEK Atene supera 1-0 l'Aris in campionato arrivando così al meglio del morale alla sfida contro la Fiorentina in Conference League.
Con questo risultato l'AEK raggiunge la seconda vittoria consecutiva in campionato, ma anche il quinto risultato utile consecutivo fra campionato e coppe.
Titolari nel successo della squadra di Nikolic alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, dall'ex Lazio Strakosha all'ex Inter Joao Mario, fino all'attaccante passato per Milan e FIorentina, Luka Jovic. In panchina 90 minuti l'ex Benevento Alberto Brignoli, l'ex Cagliari Razvan Marin e l'ex Udinese Roberto Pereyra. Giovedì la sfida in Conference League allo stadio Artemio Franchi.
