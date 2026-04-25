Bundesliga, colpo esterno dell'Hoffenheim: 2-1 all'Amburgo e quarto posto consolidato
Successo importante in trasferta per l’Hoffenheim che si impone in casa dell’Amburgo e consolida il quarto posto. In gol Asllani e Lemperle, mentre di Glatzel su rigore il gol del momentaneo pareggio dei padroni di casa. Con questo risultato l’Hoffenheim si porta a +1 sullo Stoccarda, mentre l’Amburgo resta fermo in quattordicesima posizione.
Bundesliga, il programma del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Lipsia - Union Berlino 3-1
Sabato 25 aprile
Mainz - Bayern Monaco 3-4
Wolfsburg - Borussia M’gladbach 0-0
Augsburg - Eintracht Francoforte 1-1
Colonia - Bayer Leverkusen 1-2
Heidenheim - St. Pauli 2-0
Amburgo - Hoffenheim 1-2
Domenica 26 aprile
Stoccarda - Werder Brema
Borussia Dortmund - Friburgo
Classifica
Bayern Monaco 82
Borussia Dortmund 64
Lipsia 62
Hoffenheim 57
Stoccarda 56
Leverkusen 55
Friburgo 43
Francoforte 43
Augsburg 37
Mainz 34
Union Berlino 32
Mönchengladbach 32
Colonia 31
Amburgo 31
Werder Brema 31
St Pauli 26
Wolfsburg 25
Heidenheim 22