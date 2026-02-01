Addio Dortmund, Anselmino però non resta al Chelsea: prestito di 6 mesi allo Strasburgo
Aaron Anselmino è tornato a Stamford Bridge in questa sessione di mercato invernale, dopo aver salutato con commozione i suoi ormai ex compagni del Borussia Dortmund, ma secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, lo Strasburgo è ora il chiaro favorito per assicurarsi il difensore del Chelsea in prestito fino al termine della stagione corrente. Il 20enne argentino dunque sbarcherà in Francia, per fare un'esperienza nel proprio club satellite.
Con ogni probabilità, il Chelsea richiamerà Mamadou Sarr, che ha già lavorato con coach Liam Rosenior, per rinforzare la difesa mentre continua a dare la caccia a Jeremy Jacquet. I Blues necessitano di rinforzi nel reparto arretrato, dato che Colwill è ancora ai box. Anche Adarabioyo rimarrà fuori per alcune settimane, lasciando i campioni del Mondiale per Club contati in difesa e spingendo il club a intervenire sul mercato.
Se il Chelsea riuscisse a riportare alla base Sarr e a strappare il talento Jacquet, si troverebbe in una posizione difensiva migliore per la seconda metà della stagione. L'eventuale arrivo di entrambi, però, segnerebbe l'inizio dell'epilogo per Badiashile e Adarabioyo a Stamford Bridge, che potrebbero partire subito o attendere il momento giusto a giugno. A Premier League terminata, a bocce ferme.
