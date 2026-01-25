Il Chelsea richiama Anselmino: attivata l'opzione, lascia il Dortmund dopo soli sei mesi

Il Chelsea richiama Aaron Anselmino e lo riporta a Stamford Bridge. Il club londinese ha infatti attivato la clausola di richiamo presente nell’accordo, formalizzando il rientro del difensore argentino già dalla prossima settimana.

La decisione è stata comunicata nella giornata di oggi al Borussia Dortmund, che ha preso atto della volontà del Chelsea di reintegrare Anselmino in rosa dopo l’ottimo impatto avuto durante la sua esperienza in giallonero. Le prestazioni del classe 2005 in Bundesliga hanno convinto la dirigenza dei Blues ad anticiparne il ritorno a Londra.

Operazione chiusa e confermata, come riportato dal giornalista David Ornstein sul suo profilo X: Anselmino tornerà ora a disposizione del Chelsea, pronto a giocarsi le proprie carte nel finale di stagione. Finora Anselimo ha accumulato 10 presenze, 1 gol e 1 assist.