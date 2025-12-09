QSI allarga la sua famiglia. Il proprietario del PSG acquista il club belga dell'Eupen

Qatar Sports Investments (QSI), proprietario del Paris Saint-Germain dal 2011, ha annunciato una nuova acquisizione. Si tratta del club belga del KAS Eupen, che milita attualmente nella Challenger Pro League, la seconda divisione belga.

In un comunicato ufficiale QSI fa sapere: "SI rafforza ulteriormente la sua posizione di operatore calcistico e commerciale globale, che si aggiunge alla partecipazione di maggioranza di QSI nel Paris Saint-Germain e alla partecipazione di minoranza nello Sporting Clube de Braga, oltre agli altri importanti investimenti di QSI nel padel (Premier Padel), nell'arte (Art Basel) e in altri progetti multisportivi che spaziano dal motorsport al basket e altro ancora".

Nasser Al-Khelaïfi, Presidente di Qatar Sports Investments, ha dichiarato: "Qatar Sports Investments è orgogliosa di diventare la società custode del KAS Eupen e di contribuire allo sviluppo del calcio in Belgio. Grazie all'esperienza globale e alla passione per il calcio del QSI, il nostro obiettivo è costruire una struttura calcistica e aziendale moderna e competitiva, rendendo orgogliosi i tifosi del KAS Eupen e consolidando la grande tradizione del Club fino ad oggi. Diamo un caloroso benvenuto nella nostra famiglia a un Club e a una comunità fantastici".