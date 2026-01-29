Ufficiale All'Emirates l'ultima di Gromyko con il Kairat. Il trequartista saluta per fine contratto

La mezzora giocata ieri sera all’Emirates Stadium di Londra contro l’Arsenal in Champions League, nel corso della quale ha fornito anche un assist ai compagni, è stata l’ultima gara di Valery Gromyko con la maglia del Kairat Almaty. Il centrocampista bielorusso ha infatti salutato il club per la fine del contratto che lo legava al club kazako.

Lo comunica la stessa società suoi propri canali ufficiali ripercorrendo il cammino del calciatore nell’ultimo anno e mezzo nel corso del quale ha messo a segno sette reti e 15 assist in 57 presenze contribuendo alla vittoria della Supercoppa del Kazakistan e di due campionati oltre che la storica qualificazione alla fase campionato in Champions League.