Barcellona, accordo multimilionario con Dubai. Il logo del club nel nuovo quartiere di lusso

Il Barcellona ha concluso un accordo multimilionario con degli investitoti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti che porteranno nelle casse del club importanti risorse finanziarie per sistemare i conti del club catalano. Un accordo senza precedenti, riferisce Catalunya Radio, che prevede la costruzione di un complesso residenziale di lusso a Dubai e la concessione in licenzia del marchio Barcellona.

Un accordo simile è stato firmato anche dal Chelsea, oltre che da vari marchi di moda e cosmetici, e porterà alla costruzione di una mini città a Dubai con edifici, appartamenti di lusso e aree comuni dove i vari stemmi – compreso quello del Barça – saranno ben visibili in cambio di una somma considerevole che sarà pagata già in anticipo senza aspettare la fine dei lavori e che sarà di durata pluriennale anche se ancora non si sa di preciso quanto.

Ora tutto dovrà passare dall’approvazione dell’Assemblea Generale del Barcellona nel corso della quale si discuterà anche del rinnovo del contratto di sponsorizzazione con Spotify e la scelta del nome che sostituirà la scritta UNHCR sul retro della maglia per la prossima stagione. Questa riunione dovrebbe tenersi prima delle prossime elezioni anche se nell’ultima riunione del CdA si è deciso di rinviarla a tempo indeterminato.