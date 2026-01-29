Diego Coppola in prestito dal Brighton al Paris FC, l'annuncio dell'allenatore Gilli

Per sei mesi al club neopromosso della Ligue 1, senza diritto di riscatto

(ANSA) - ORLY, 29 GEN - Diego Coppola, 22 anni, è stato ceduto in prestito dal club inglese del Brighton al Paris FC per sei mesi senza diritto di riscatto. Ad annunciare l'arrivo del difensore, due convocazioni con la nazionale maggiore italiana, é stato Stéphane Gilli, allenatore del club neopromosso in Ligue 1. "Siamo molto contenti del suo arrivo. E' un giocatore atletico che porterà la sua potenza, capace di giocare sotto pressione, un profilo che non avevamo", ha dichiarato Gilli in conferenza stampa prima della partita di sabato contro il Marsiglia.

Il difensore centrale ha trascorso tre anni e mezzo al Verona, dove è cresciuto nelle giovanili, prima di approdare al Brighton in questa stagione, dove però non ha trovato spazio. Per lui si era mossa anche la Fiorentina. (ANSA).