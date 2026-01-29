Palmer via dal Chelsea? Capitan James: "Legato ai Blues, siamo felici che sia con noi"

“Palmer via? Lui è legato al Chelsea ed è un giocatore del Chelsea. Molti giocatori sono oggetto di speculazioni durante le sessioni di mercato, è normale, ma si è comportato davvero bene e siamo contenti di lui”. Il capitano del club londinese Reece James dopo la sfida di ieri contro il Napoli in Champions League ha parlato così delle voci che vorrebbero Cole Palmer in uscita dai blues per vestire la maglia del Manchester United, chiudendo la porta a questa ipotesi.

“Cole ha attraversato un periodo difficile, ha avuto qualche battuta d'arresto e la sua stagione finora è stata un po' lenta, ma siamo felicissimi che sia qui con noi. - ha proseguito l’inglese a Sky Sports - Anche oggi (ieri NdR) ha dimostrato le sue qualità nei 45 minuti in cui è rimasto in campo. Bisogna avere pazienza con lui. È un giocatore straordinario, è ancora giovanissimo e migliorerà con il tempo”.