Ufficiale Benfica, nuovo innesto per la difesa di Mourinho: arriva il giovane polacco Zietek

Il Benfica ha rinforzato il proprio reparto difensivo con un giovane calciatore polacco. Si tratta di Leon Piotr Zietek, classe 2007. che arriverà in prestito fino a fine stagione dall’Estrela Amadora dove in questa stagione ha giocato dieci gare in questa stagione.

"Sono molto felice. Firmare per un club come questo è un sogno che si avvera per ogni ragazzo. Non vedo l'ora di iniziare a giocare. - ha detto il polacco in un’intervista ai canali ufficiali del club – So che questo è il club più grande di Portogallo, il migliore, e ho visto quasi tutte le sue partite. Sono molto felice di essere qui, è un sogno”.

“Sono molto bravo e forte in difesa, almeno penso, oltre a essere veloce e saper giocare il pallone. -ha proseguito Zietek – I miei obiettivi sono giocare più partite possibili e aiutare la squadra a vincere il campionato e non solo. Voglio provare a vincere tutto il possibile”.