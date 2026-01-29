Intrigo Strand Larsen, il Leeds non alzerà la sua offerta. Crystal Palace favorito per l'attaccante

Il Crystal Palace, se sarà confermata l’offerta da 50 milioni di sterline (circa 57 milioni di euro), dovrebbe avere strada libera per tesserare l’attaccante Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton. Secondo quanto riferito da Sky Sports infatti il Leeds, altro club che ha messo il norvegese nel mirino, non avrebbe intenzione di rilanciare l’offerta da 40 milioni presentata nei giorni scorsi.

Il club infatti non ha alcuna urgenza di ingaggiare un attaccante anche se Strand Larsen è considerata un’opportunità da sfruttare anche in ottica futura visto che il calciatore è un classe 2000 e dunque nel pieno della propria carriera. Per questo non solo non rilancerà l’offerta, ma non virerà neanche su altri profili aspettando l’estate per poi rinforzarsi ulteriormente in attacco.

A questo punto l’affondo dei londinesi potrebbe essere quello giusto per far cambiare maglia all’attaccante nordico in questa finestra di mercato. L'arrivo di Strand Larsen però non deve essere letto come un indizio dell'addio di Jean-Philippe Mateta, che è finito nel mirino della Juventus, visto che si tratta di un acquisto indipendente all'uscita del francese.