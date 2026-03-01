LaLiga, al Valencia basta un rigore di Ramzani: Osasuna ko e +5 sulla zona retrocessione
Successo di misura per il Valencia nella 26esima giornata della Liga. La formazione spagnola ha piegato per 1-0 l’Osasuna nella sfida iniziata alle ore 16:15. Succede tutto nel secondo tempo: Herrera falcia Cordero, calcio di rigore in favore dei padroni di casa. Sul dischetto va Ramzani che non sbaglia: pallone da una parte, portiere dell’altro e Valencia in vantaggio.
Con questo risultato il Valencia fa un balzo in avanti e allontana le zone calde della classifica, portandoci a +5 dal penultimo posto e a -4 proprio dall’Osasuna.
Il programma della 25^ giornata de LaLiga
Venerdì 27 febbraio
Levante-Alaves 2-0
Sabato 28 febbraio
Rayo Vallecano-Athletic 1-1
Barcellona-Villarreal 3-1
Maiorca-Real Sociedad 0-1
Real Oviedo-Atletico Madrid 0-1
Domenica 1° marzo
Elche-Espanyol 2-2
Valencia-Osasuna 1-0
Betis-Siviglia
Girona-Celta Vigo
Lunedì 23 febbraio
Real Madrid-Getafe
La classifica de LaLiga
1. Barcellona 64 punti*
2. Real Madrid 60
3. Atletico Madrid 51*
4. Villarreal 51*
5. Real Betis 42
6. Celta Vigo 37
7. Espanyol 36*
8. Real Sociedad 35*
9. Athletic Bilbao 35*
10. Osasuna 33*
11. Girona 30
12. Getafe 29
13. Siviglia 29
14. Valencia 29
15. Alaves 27*
16. Rayo Vallecano 27*
17. Elche 26*
18. Maiorca 24*
19. Levante 21*
20. Real Oviedo 16
*una gara in più