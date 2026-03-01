Ligue 1, squillo salvezza del Paris FC: un gol di Munetsi piega 1-0 il Nizza
La domenica in Ligue 1 si è aperta con la sfida tra Paris FC e Nizza, gara valida per la 24esima giornata del massimo campionato francese. La formazione della capitale si è imposta per 1-0 sul Nizza. Decisivo un gol realizzato nel primo tempo da Munetsi. Un risultato che permette ai parigini di allontanare la zona rossa della classifica e di sorpassare proprio il Nizza.
Il programma della 24^ giornata di Ligue 1
Venerdì 27 febbraio
Strasburgo - Lens 1-1
Sabato 28 febbraio
Rennes - Tolosa 1-0
Monaco - Angers 2-0
Le Havre - PSG 0-1
Domenica 1 marzo
Paris FC - Nizza 1-0
Lilla - Nantes
Lorient - Auxerre
Metz - Brest
Marsiglia - Lione
La classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain 57*
2. RC Lens 53*
3. Olympique Lione 45
4. Olympique Marsiglia 40
5. Rennes 40*
6. Lille 37
7. Monaco 37*
8. Strasburgo 35*
9. Lorient 32
10. Tolosa 31*
11. Brest 30
12. Angers 29*
13. Le Havre 26*
14. Paris FC 26*
15. Nizza 24*
16. Auxerre 17
17. Nantes 17
18. Metz 13
* Una partita in più