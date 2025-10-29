Vinícius Jr, il caso che scuote il Real Madrid: tensioni, voci di mercato e il gelo con Xabi Alonso

Il clima attorno a Vinícius Jr si fa sempre più incandescente. Da settimane, il brasiliano è al centro di un vortice mediatico che va ben oltre il campo. Tutto è esploso dopo il Clasico, quando un acceso battibecco con Xabi Alonso ha messo in luce un malessere più profondo, sintomo che il rapporto tra il giocatore e l’ambiente madridista non attraversa il suo momento migliore.

Vinícius, da sempre simbolo di entusiasmo e sfrontatezza, starebbe faticando ad accettare il suo nuovo ruolo tattico: meno libertà offensiva, più disciplina e sacrificio collettivo. Un ruolo di secondo piano, subordinato a quello di Mbappé e diverso da quello di stella chiamata a rappresentare il club a livello globale, che sembra pesargli e che gli ha tolto il sorriso più degli episodi di razzismo che ha subito negli ultimi anni. Alcuni compagni avrebbero notato un atteggiamento più nervoso, e la dirigenza, pur proteggendolo pubblicamente, inizia a valutare scenari futuri.

Le voci di mercato si moltiplicano. Dall'Arabia Saudita sono pronti a fare follie e mettere sul tavolo offerte monstre, superiori ai 200 milioni di euro, mentre in Inghilterra si parla addirittura di un possibile scambio con Haaland che infiamma i social. Il Real resta prudente: Florentino Pérez non vuole cedere un giocatore a cui è molto affezionato e che un anno fa difese a spada tratta dopo la mancata assegnazione del Pallone d'Oro, ma sa anche che la gestione caratteriale di Vinícius è complicata. Il caso, insomma, è tutt’altro che chiuso.