Ancelotti rinnova già con il Brasile fino al 2030, la CBF: "Perfetto per noi"

Carlo Ancelotti ha già convinto tutti in Brasile e, indipendentemente da come andrà il prossimo Mondiale, dovrebbe continuare ad allenare la Seleção. Ad annunciarlo è il presidente della federazione calcistica brasiliana, Samir Xaud, che ha lasciato intendere come sia imminente il prolungamento del contratto del ct italiano fino al 2030.

Ricordiamo che attualmente il contratto firmato dall'ex allenatore di Milan, Juventus e Real Madrid è a scadenza proprio nell'estate 2026. Xaud però ha spiegato: "Il dialogo (per il rinnovo) è già in corso ed entrambe le partit sono interessate. Stiamo apportando delle modifiche burocratiche per proseguire il suo lavoro assieme".

Come riporta Lance, la firma può arrivare già nelle prossime settimane. Xaud ha aggiuntto: "Il rinnovo prima del Mondiale è molto importante per il calcio brasiliano nel suo complesso. Ho sempre detto di credere nel lavoro a medio-lungo termine. In un lavoro strutturato. In poco tempo lui (Ancelotti) ha già dimostrato la sua qualità, la sua competenza, come allenatore e come persona. È perfetto per la Nazionale brasiliana e per la CBF. Vogliamo che questo lavoro continui e che lui abbia più tempo da dedicare al calcio brasiliano". Da parte sua Ancelotti di recente ha rilasciato dichiarazioni in linea con questa volontà di proseguire come ct dei verdeoro, scherzando anche sul fatto che firmare prima del Mondiale "potrebbe essere più economico" per la CBF.