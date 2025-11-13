Ancelotti: "Vinicius non è mai stato al top col Brasile. Neymar? Deve ritrovare la condizione"

Carlo Ancelotti si gode la tranquillità della panchina brasiliana, lontano dal frastuono quotidiano del Real Madrid: "Qui il lavoro è più d’osservazione che d’intervento. Mi sto adattando alla cultura calcistica brasiliana e alla passione della gente. È un’esperienza bellissima", ha raccontato il tecnico emiliano in una lunga intervista ad As.

Il tecnico ha scelto di valorizzare anche i giocatori del Brasileirao, non solo quelli che militano in Europa. "Il campionato è molto competitivo, con squadre come Palmeiras e Flamengo di alto livello. Ho convocato sette giocatori che militano in Brasile". Sulla torcida, Ancelotti spiega: "La passione è incredibile. Gli stadi sono sempre pieni, la gente sogna di rivedere il Brasile vincente. Questo entusiasmo sarà la nostra forza nel Mondiale".

Tra i protagonisti della sua squadra spiccano Casemiro, "leader e riferimento imprescindibile", e il trio madridista Militao, Vinicius e Rodrygo. Tutti giocatori che conosce bene: "Militao è tornato al massimo. Vinicius non ha ancora mostrato con la nazionale il livello che raggiunge al Madrid, ma sta crescendo. Vini è top. Rodrygo? Ha avuto momenti difficili, ma l’ho solo ascoltato e aiutato come persona. Ora è sereno e motivato".

Sul futuro, Ancelotti è chiaro: "Endrick è un talento, ma non ho mai detto che debba lasciare il Real per andare al Mondiale. Neymar? Nessuna porta chiusa: ha bisogno solo di ritrovare la condizione".