Neymar contro la stampa brasiliana: "Notizie false inventate da giornalisti di m...."

Neymar è finito nuovamente al centro delle critiche in Brasile dopo una prestazione deludente con il Santos nella sconfitta per 3-2 contro il Flamengo, domenica scorsa. Tornato in campo come capitano dopo due mesi di assenza, il 33enne ex Barcellona e Paris Saint-Germain ha mostrato un atteggiamento irritabile e nervoso, reagendo male a ogni minimo contraccolpo e arrivando persino a calciare il pallone su un sei metri da solo. Sostituito a fine partita, non ha assistito ai due gol segnati dalla sua squadra negli ultimi minuti.

Oltre alle critiche per il rendimento in campo, Neymar è esploso sui social, prendendo di mira compagni, allenatore, arbitri e persino una bottiglia d’acqua mentre rientrava in panchina. Il giocatore ha anche pubblicato su Instagram un commento contro un giornalista: "Ancora una menzogna inventata da un giornalista di merda", corredato da numerose emoji che ridevano. Secondo Globo Esporte, Neymar avrebbe parlato al telefono con il tecnico Juan Pablo Vojvoda, riconoscendo di aver esagerato, senza però scusarsi ufficialmente. Il brasiliano ha giustificato la sua irritazione in parte con la prestazione dell’arbitro, definita mediocre.

Nonostante la polemica, la situazione non dovrebbe influenzare la sua posizione in squadra: Neymar dovrebbe infatti partire nuovamente titolare nel derby di sabato contro il Palmeiras. Quella di domenica è stata un’altra giornata difficile per il campione brasiliano, che alterna lampi di classe a comportamenti controversi.