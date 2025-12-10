Aston Villa, fatta per l'acquisto del brasiliano Alysson dal Gremio: arriverà a gennaio

L’Aston Villa ha trovato l’accordo definitivo per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano: Alysson, esterno offensivo del Gremio, è ormai a un passo dal trasferimento in Premier League.

Come riferito dall'esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, il club inglese ha chiuso l’operazione sulla base di 10 milioni di euro come parte fissa, ai quali si aggiungeranno 2 milioni legati a bonus facilmente raggiungibili. Un investimento importante per un giocatore che, a soli 19 anni, ha già mostrato qualità da prospetto internazionale.

L’arrivo del giovane brasiliano è previsto per il mese di gennaio, quando si unirà ufficialmente al gruppo di Unai Emery dopo aver completato le visite mediche e firmato il contratto entro la fine di dicembre. La dirigenza dei Villans ritiene Alysson un profilo ideale per arricchire il reparto offensivo con velocità, imprevedibilità e profondità, caratteristiche che il tecnico spagnolo considera fondamentali nel suo sistema di gioco.